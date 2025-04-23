Özel Halk Otobüsü İşletmecileri Deprem Nedeniyle Hizmet Durdurma Kararını Erteledi

Özel Halk Otobüsü işletmecileri, özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararını deprem nedeniyle ertelediklerini açıkladı.

İstanbul Otobüs, Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası yazılı açıklama yaptı. Açıklamada özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararını deprem nedeniyle erteledikleri bildirildi. Açıklamada, "Bilindiği üzere Özel Halk Otobüsü işletmecileri tarafından, idarenin hak ediş ödemelerini yapmaması nedeniyle 24 Nisan 2025 tarihinde, toplu taşıma hizmetini devam ettirebilmelerinin mümkün olamayacağı daha önce açıklanmıştır. Bununla birlikte, bugün İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden sarsmıştır. Bu üzücü afet nedeniyle, 24 Nisan 2025 tarihi için yapılmış bilgilendirme, İstanbul halkına duyduğumuz saygı ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Geçmişte olduğu gibi yarın da işletmecilerimiz, akaryakıt ve şoför maliyetlerini borçlanarak karşılayacak ve hizmete devam edecektir. Ancak bilinmelidir ki, idarenin hak ediş ödemelerini yapmaması nedeniyle, Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin mevcut şartlarda hizmeti devam ettirebilmeleri mümkün değildir. İdare'den bu süre içinde ödemelerin arttırılması ve şartların iyileştirmesine yönelik üstün gayret beklemekteyiz. Yaşanan bu afet karşısında, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve tüm ilgili devlet kurumlarımızın emrinde ve yanındayız. Toplum olarak böylesi zor günleri dayanışma ruhuyla aşacağımıza inancımız tamdır. Hizmetin devam etmesi adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, ilgili tüm kurumlarla diyalog ve iş birliği içinde olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Depremde yaralananlara acil şifalar, hayatı olumsuz etkilenen tüm İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - İSTANBUL