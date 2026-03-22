Özel Harekat\'ın 43. Yılı Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat'ın 43. yılını tanıtım filmiyle etkileyici bir şekilde kutladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, kuruluşunun 43. yıl dönümünü özel bir tanıtım filmiyle kutladı. Teşkilatın geçmişten bugüne uzanan onurlu mücadelesinin anlatıldığı film, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Hazırlanan filmde, Polis Özel Harekat birimlerinin kuruluş sürecinden itibaren karşılaştığı zorluklar, üstlendiği kritik görevler ve sergilediği fedakarlıklar etkileyici bir anlatımla aktarıldı. Aynı zamanda günümüzde ulaşılan modern yapı, gelişmiş teknolojik imkanlar ve yüksek operasyonel kabiliyetler de ön plana çıkarıldı.

"Geçmişin tecrübesiyle bugünün gücü" vurgusunun öne çıktığı tanıtım filmi, teşkilatın sürekli gelişen ve kendini yenileyen yapısını gözler önüne serdi.

22 Mart 1983'te kurulan Özel Harekat birimleri, geçen 43 yılda hem teknolojik donanım hem de operasyonel güç açısından önemli bir gelişim kaydetti. Terörle mücadelede üstlendiği kritik görevlerle öne çıkan teşkilat, Türkiye'nin iç güvenliğinde kilit rol oynamaya devam ediyor.

Yurt içinde gerçekleştirdiği operasyonların yanı sıra yurt dışında da eğitim faaliyetleri yürüten Özel Harekat, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik güçlerine katkı sağlayarak uluslararası alanda da saygın bir konuma ulaştı. Özellikle Afrin Harekatı başta olmak üzere birçok önemli operasyonda gösterdiği başarıyla dikkat çekti.

Disiplinli yapısı, yüksek eğitim seviyesi ve kararlılığıyla öne çıkan Özel Harekat personeli, değişen şartlara hızla uyum sağlayarak görevini sürdürmeye devam ediyor.

43 yıllık köklü geçmişe sahip Özel Harekat Başkanlığı, Türkiye'nin güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik, Savunma, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:21
Ben-Gvir’i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 11:02:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.