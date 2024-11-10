Özel İhtiyaç Sahibi Bireylerden Atatürk'ü Anma Etkinliği - Son Dakika
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Özel İhtiyaç Sahibi Bireylerden Atatürk'ü Anma Etkinliği

Özel İhtiyaç Sahibi Bireylerden Atatürk\'ü Anma Etkinliği

Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde eğitim gören özel ihtiyaç sahibi bireyler, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86'ıncı yılında düzenledikleri etkinlikle andı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlama programını gecikmeli de olsa gerçekleştiren bireyler, hazırladıkları koreografi ve marşlarla büyük beğeni topladı.

10.11.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
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Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)'da eğitim gören özel ihtiyaç sahibi bireyler, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86'ıncı yılında saygı, minnet ve özlemle andı.

Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)'da eğitim gören özel ihtiyaç sahibi bireyler, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırı nedeniyle erteledikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programını gecikmeli de olsa gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadı. Cumhuriyetin 101'inci yılını, söyledikleri marşlar ve hazırladıkları koreografi ile kutlayan engelli bireyler, daha sonra üzerinde Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı siyah pelerinleri giyerek ölümünün 86'ıncı yılında Atalarını saygı, minnet ve özlem ile andı.

Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklere (OBAM)'da gerçekleştirilen programa, engelli bireylerin aileleri ve belediye yetkilileri katıldı. Öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları koreografileri başarılı bir gerçekleştiren özel ihtiyaç sahibi bireyler, program sonunda büyük alkış aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel İhtiyaç Sahibi Bireylerden Atatürk'ü Anma Etkinliği - Son Dakika

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