Özel Öğrenciler için Anlamlı Buluşma

16.04.2026 14:16
Çaldıran İlçe Müftülüğü, özel öğrencileri hafızlarla buluşturarak otizm farkındalığını artırdı.

Van'ın Çaldıran İlçe Müftülüğü, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atarak, özel öğrencileri hafızlarla buluşturdu.

Çaldıran İlçe Müftülüğü koordinesinde, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Otizm Farkındalık Buluşması" kapsamında ilçede eğitim gören özel öğrenciler, Merkez Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. İlçe Vaizi Elif Beyza Karaboğa'nın organizasyon ve rehberliğinde gerçekleşen programda, özel misafirler hafızlık öğrencileriyle bir araya gelerek anlamlı bir gün geçirdi.

Program kapsamında kurulan atölye masalarında, hafızlık öğrencileri ile rehabilitasyon merkezi öğrencileri birlikte el işi etkinlikleri gerçekleştirdi. İlçe Vaizi Elif Beyza Karaboğa koordinesinde yürütülen sanatsal faaliyetlerde; boyama ve tasarım çalışmaları yapıldı. Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşayan gençlerin heyecanı ve kurulan sıcak diyaloglar etkinliğe damga vurdu.

Etkinliğe katılarak öğrencilerle yakından ilgilenen Çaldıran İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, günün anlam ve önemine dair yaptığı açıklamada, "Bugün burada, Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle kalplerin buluştuğu çok özel bir atmosfere şahitlik ediyoruz. Bizim inancımızda her bir insan eşref-i mahlukattır ve her bir can bizlere emanettir. Bugün özel yavrularımızı, Kur'an-ı Kerim'in muhafızı olan hafız adaylarımızla bir araya getirerek, aralarında sarsılmaz bir gönül köprüsü kurmayı amaçladık. Gördük ki; sevginin, şefkatin ve birlikte üretmenin olduğu yerde hiçbir engel kalıcı değildir. Asıl engel, yüreklerdeki sevgisizliktir. Bu anlamlı programın hazırlanmasında büyük emeği olan İlçe Vaizimiz Elif Beyza Karaboğa'ya, kurs öğreticilerimize ve bizleri yalnız bırakmayan evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Müftülük olarak toplumun her kesimine dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Programın sonunda misafir öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Rehabilitasyon merkezi yetkilileri ve öğrenci velileri, İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani'ye ve organizasyonda emeği geçen müftülük personeline gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini iletti.

Etkinlik, farkındalık hatırası olarak çekilen fotoğraflar ve yapılan ikramların ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

