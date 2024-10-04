Özel Öğrencilere Hayvan Tanıtımı - Son Dakika
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Özel Öğrencilere Hayvan Tanıtımı

Özel Öğrencilere Hayvan Tanıtımı

Hisarcık Atatürk İlkokulu'nda Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında gezi düzenlendi.

04.10.2024 11:20
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Hisarcık Atatürk İlkokulunda "Dünya Hayvanları Koruma Günü" etkinlikleri çerçevesinde Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne düzenlenen gezide sokak ve kümes hayvanları tanıtıldı.

Atatürk İlkokulunda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde farkındalık oluşturmak, yerinde, yaşayarak yeni bilgiler edinmek amacıyla Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Okul Müdürü Pelin Solak, Özel Eğitim Öğretmenleri Nihat Koçer, Şeyma Koç ve Elif Erdoğan nezaretinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince özel öğrencilere müdürlük bahçesindeki kaz, tavuk, güvercin, köpek, kuzu, bıldırcın ve hindi gibi hayvanlar tanıtıldı. Ayrıca hayvanların hangi ekosistemde yaşadığı, insanlara günlük yaşamda ne gibi faydalar sağladığı, hayvanları neden korumamız ve nasıl davranılması gerektiği konularında bilgiler verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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