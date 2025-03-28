Özer Matlı'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Özer Matlı'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Özer Matlı\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Bursa TB Başkanı Matlı, bayramın birlik ve beraberlik getirmesini vurguladı, kutlama mesajı yayımladı.

28.03.2025 10:45
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Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların sevinçlerin arttığı, kırgınlık ve dargınlıkların son bulduğu özel günler olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Türk Milleti'nin bayramını kutladı.

Başkan Özer Matlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekiştiği rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bırakırken bayrama kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; umutların yeşerdiği, iyilik ve güzelliklerin filizlendiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği, ortak değerlerimizi güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Bursa Ticaret Borsası olarak bu mübarek günlerde de yalnızca iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk bilinciyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin de yanında olmaya ve onların sevincini paylaşmaya gayret gösterdik. Bizler, bu değerleri her fırsatta pekiştirerek Bursa'mızın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden refahına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ramazan'ın manevi zenginliğini bayramda hep birlikte paylaşarak daha da büyüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyor, üyelerimiz başta olmak üzere tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özer Matlı'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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