Özgün, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı - Son Dakika
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Özgün, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Özgün, Erzurum Kültür Yolu Festivali\'nde Sahne Aldı

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Özgün, on binlerce Erzurumlu ile birlikte şarkılarını söyledi. Konserde nostaljik şarkılar da seslendirildi.

23.08.2024 12:57
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Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk pop müziğinin sevilen ismi Özgün sahne aldı. Özgün şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi.

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Özgün, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Erzurumlulara nostalji dolu bir gece yaşattı. On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Özgün kendi şarkılarıyla beraber 90'lı ve 2000'li yılların pop şarkılarını da seslendirdi.

Özgün, 2017 yılında kaybettiğimiz Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı da sahneden andı. Erkal için, "Bu kadar insana örnek olmuş, Erzurum'u Türkiye'ye dünyaya tanıtmış, böyle yüce gönüllü Dadaş dediğimiz gerçekten Dadaş neyse hani o Güçlü olsa bile güçsüzü üstün gören, ona destek olan" diyerek Erkal'ın sevilen şarkılarını söyledi.

Ünlü sanatçı, sahnede yaptığı bir diğer konuşmada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne, bu harika organizasyon için kocaman bir alkış. Bizleri unutmayın" dedi.

Özgün konserinin sonlarına doğru Erzurumspor forması giydi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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