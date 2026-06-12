Özgür Özel, Gönülşen\'in Cenaze Törenine Katıldı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de yazar Barış Gönülşen'in annesi Nurhayat Gönülşen'in cenaze törenine katıldı.
Özgür Özel, beraberindeki partililerle birlikte, 78 yaşında hayatını kaybeden Nurhayat Gönülşen için Karabağlar'daki Büyük Hatay Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Tören öncesi Özel, Gönülşen ailesine taziyelerini iletti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Nurhayat Gönülşen'in naaşı, Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedildi. - İZMİR
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