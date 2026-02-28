Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
