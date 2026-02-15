Özgür Özel, Ortaklar\'ı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Milas'ta gerçekleşen miting programı dönüşü Germencik'i ziyaret ederek coğrafi işaretli lezzetli Ortaklar Çöp Şişi'ni yine es geçmedi.

Muğla'daki mitinginin ardından Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ni ziyaret eden Özel, görüşmenin ardından dönüş için Adnan Menderes Havaalanına geçti. Özel'e Başkan Burak Zencirci ve eşi Saliha Zencirci refakat etti. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Zencirci ziyaret sebebiyle onur duyduklarını ifade ederek Genel Başkan Özel'e teşekkür etti. Başkan Zencirci "Genel Başkanımız Özgür Özel Ortaklar ziyaretiyle yine bizleri mutlu etti. Kendisini ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Ayaklarına sağlık" dedi. - AYDIN