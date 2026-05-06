Özlem Gürses'e Onur Ödülü

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Eğitim İş Samsun Şubesi'nin "İlkadım Onur Ödülü", gazeteci Özlem Gürses'e verildi. Gürses, "Meslektaşlarımız haftalardır, aylarca içeride. Bu insanların suçu ne? Yine de bu günlerin geçeceğine inanıyorum" dedi.

Eğitim İş Samsun Şubesi'nin bu yıl beşincisini verdiği "İlkadım Onur Ödülü"ne gazeteci Özlem Gürses layık görüldü.

Sendika üyeleri ve yönetim kurulunun açık oylamasıyla belirlenen ödül, düzenlenen törenle Gürses'e verildi. Törene Eğitim İş Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un tarihsel rolüne dikkati çekerek, "Burası İlkadım şehri. Emperyalist dünyaya en kararlı adımın atıldığı şehir. Cumhuriyet'in yeniden temel değerlerine ulaşması için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu şehirde Atatürk Anıtımıza yönelik girişimler oldu. Ama herkes bu konuda gereken dersi aldı" dedi.

Eğitim İş'in ve demokratik mücadelesine değinen Çan, Özlem Gürses'in de bu sürece katkı sunduğunu belirtti.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay da MESEM'ler üzerinden yaptığı eleştiride şöyle konuştu:

"Eğer bu kadar övdükleri okullar gerçekten iyi olsaydı, bakanın çocuğunu o tezgahın başında görürdünüz. Hatta torpil yaptırır, sizden önce yerleştirirlerdi. Ama öyle olmuyor. Övdükleri İmam Hatipler bu okullar bu kadar başarılı olsaydı, bütün bürokratların çocuklarını oraya gitmek için yarışırken görürdünüz. Bugün bakıyoruz imam hatiplerde sınıflar 13 kişi, boş derslikler var. Ama devlet okullarında sınıflar 45 kişi."

"Bu günlerin geçeceğine inanıyorum"

Gazeteci Özlem Gürses de ödülü alırken, "Benim için ne kadar değerli olduğunu anlatamam" dedi.

Gürses, gözaltında bulunan gazetecilere değindi, "Meslektaşlarımız haftalardır, aylarca içeride. Bu insanların suçu ne?" diye sordu.

Kendisi de gözaltına alındığında "bugüne kadar neden alınmadığı için şaşırdığını" anlatan Gürses, "Eşofmanla gittim, 'İfade verip çıkarım' diye düşündüm ama kendimi ev hapsinde buldum. Yine de bu günlerin geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.