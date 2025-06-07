Özükavak Belediye Başkanı Gökçetürk, Kurban Bayramı’nda Vatandaşlarla Buluştı

Özükavak Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Gökçetürk, makamına gelen ziyaretçileri ağırladı. Bunun yanı sıra Özükavak'ta bulunan hasta ve yaşlı büyükleri ziyaret eden Gökçetürk, bayram coşkusunu 7'den 70'e belde sakinleriyle paylaştı.

Vatandaşlarla sohbet eden Gökçetürk "Kurban Bayramı'nın tüm beldemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bugün kasabamızda ve belediye binamızda kasabamızdan ve il dışından gelen bizleri ziyaret ederek bayramlaşma programımıza teşrif eden kıymetli büyüklerime, kardeşlerime ve miniklerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tekrar tüm hemşerilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - YOZGAT