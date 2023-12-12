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Pakistan'da kışlaya yapılan saldırıda 23 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da kışlaya yapılan saldırıda 23 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Dera Ismail Khan bölgesinde bulunan kışlaya yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 23 asker için cenaze töreni düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 6 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan\'da kışlaya yapılan saldırıda 23 asker hayatını kaybetti
12.12.2023 - 19:16,
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- Pakistan'da bombalı saldırıda ölen askerler için cenaze töreni düzenlendi

DERA İSMAİL KHAN - Pakistan'ın Dera Ismail Khan bölgesinde kışlaya yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 23 asker için cenaze töreni düzenlendi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Dera Ismail Han bölgesine bağlı Daraban'daki kışlaya yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 23 asker için cenaze töreni düzenlendi. Törene üst düzey askeri yetkililer yanı sıra halkta katılırken, hayatını kaybeden askerlerin memleketlerinde toprağa verileceği ifade edildi.

Sabah erken saatlerde Pakistan Talibanı'na bağlı yeni bir grup olan Tehreek-e-Jihad Pakistan üyesi 6 saldırgan, kışlaya silahla ve bomba yüklü araçla saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada 6 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pakistan'da kışlaya yapılan saldırıda 23 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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