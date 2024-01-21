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Pakistan'da sis nedeniyle 42 çocuk zatürreden hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da sis nedeniyle 42 çocuk zatürreden hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkisini arttıran sis nedeniyle son 10 günde 42 çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. Pencap eyaletinde zatürre vakalarında ciddi artış gözlemleniyor.

Pakistan\'da sis nedeniyle 42 çocuk zatürreden hayatını kaybetti
21.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:01
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkisini arttıran sis nedeniyle son 10 günde 42 çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde görülen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Eyaleti etkisi atlına alan sis nedeniyle zatürre vakalarında artış görülüyor. Pencap eyaletinde son 10 günde 42 çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Pencap Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zatürre vakalarında ciddi artış gözlemlendiği ve yüzlerce çocuğun zatürre tedavisi gördüğü kaydedildi. Dün 668 zatürre vakasının tespit edildiği kaydedilen açıklamada eyalet genelinde zatürre vakasının 7 bin 700'e yükseldiği aktarıldı. - LAHOR

Kaynak: İHA
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