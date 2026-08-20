Pala Bıyıklı Sokak Kedisi Samsun'da İlgi Odağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pala Bıyıklı Sokak Kedisi Samsun'da İlgi Odağı

Pala Bıyıklı Sokak Kedisi Samsun\'da İlgi Odağı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 'pala bıyıklı' görünümlü sokak kedisi, ilgi çekiyor ve vatandaşların sevgisini kazanıyor.

Samsun'da yüzündeki siyah renkli tüyleri nedeniyle adeta "pala bıyıklı" bir görünüme sahip olan sokak kedisi, görenlerin ilgisini çekiyor.

İlkadım ilçesi Saathane civarında yaşamını sürdüren sokak kedisi, dış görüntüsüyle türlerinden ayrılıyor. Siyah-beyaz renkleriyle dikkat çeken kedinin özellikle burun ve ağız çevresindeki siyah tüyleri, bıyık ve pala şeklini andıran görüntüsüyle görenlerin dikkatini çekiyor. Sokakta dolaşan kedi, vatandaşların ilgisini üzerine topluyor.

Kediyi görenler, farklı görünümü nedeniyle cep telefonlarıyla fotoğrafını çekerken, ürkek olan ve inanlardan kaçan kedi ise objektiflere poz vermekten hoşlanmıyor. Bölgedeki esnafın sevgilisi haline gelen pala kedi için bazı bıyıklı vatandaşlar ise "Ben mi daha palayım yoksa kedi mi daha pala arkadaşlarımızla aramızda şakalaşıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Samsun, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pala Bıyıklı Sokak Kedisi Samsun'da İlgi Odağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski ABD hemen harekete geçti Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin “11 yıl sonra kuduran vaka var“ Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Aynı kaderi paylaştılar Yan yana defnedildiler Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil
Günlerdir haber alınamıyordu Acı gerçek evine girince anlaşıldı Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı

12:13
Böcek’in ifadesi İmamoğlu’nu yaktı: “Adaylık borsası“ baz kayıtlarında
Böcek'in ifadesi İmamoğlu'nu yaktı: "Adaylık borsası" baz kayıtlarında
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 12:46:01. #7.12#
SON DAKİKA: Pala Bıyıklı Sokak Kedisi Samsun'da İlgi Odağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.