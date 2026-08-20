Pala Bıyıklı Sokak Kedisi Samsun\'da İlgi Odağı

Samsun'da yüzündeki siyah renkli tüyleri nedeniyle adeta "pala bıyıklı" bir görünüme sahip olan sokak kedisi, görenlerin ilgisini çekiyor.

İlkadım ilçesi Saathane civarında yaşamını sürdüren sokak kedisi, dış görüntüsüyle türlerinden ayrılıyor. Siyah-beyaz renkleriyle dikkat çeken kedinin özellikle burun ve ağız çevresindeki siyah tüyleri, bıyık ve pala şeklini andıran görüntüsüyle görenlerin dikkatini çekiyor. Sokakta dolaşan kedi, vatandaşların ilgisini üzerine topluyor.

Kediyi görenler, farklı görünümü nedeniyle cep telefonlarıyla fotoğrafını çekerken, ürkek olan ve inanlardan kaçan kedi ise objektiflere poz vermekten hoşlanmıyor. Bölgedeki esnafın sevgilisi haline gelen pala kedi için bazı bıyıklı vatandaşlar ise "Ben mi daha palayım yoksa kedi mi daha pala arkadaşlarımızla aramızda şakalaşıyoruz" ifadelerini kullandılar.