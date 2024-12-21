Palandöken\'de Çığ Faciası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Palandöken Kayak Merkezi'nin dışındaki kayağa yasak olan Sultan Seki bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ olayı sonrası 1 sporcu hayatını kaybederken 3 sporcu da yaralandı.

Avrupa'nın en güvenliği kayak merkezi olan Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu devam ediyor. Her yıl 2 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'de hafta sonu tatilcileri kayağın tadını çıkardı.

Hafta sonu tatili geçirmek için kente gelen sporseverler, çığ olayından ötürü duydukları acıyı ifade ederek, "Hayatını kaybeden sporcumuza Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olan sporcularımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. Vatandaşlar, tatilcileri Avrupa'nın en seçkin kayak merkezi olan Palandöken'de kayak yapmaya davet etti. Kar kalınlığının 120 santimetreyi bulduğu Palandöken Kayak Merkezi'nde oteller yüzde 95 doluluk oranıyla tatilcileri ağırlıyor. - ERZURUM