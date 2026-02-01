Palandöken Belediyesi\'nden renk katan kızak keyfi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 2024 yılında hizmete açılan geleneksel kızak pistinin kış mevsimi boyunca yoğun ilgi gördüğünü, yarıyıl tatilinde ise bu ilginin zirveye ulaştığını ifade etti.

Başkan Sunar, yarıyıl tatili süresince 25 bini aşkın misafirin geleneksel kızak pistinde keyifle vakit geçirdiğini belirtti.

Pisti ve Doğasıyla Erzurum'un Gözde Mekanı

Kışıyla öne çıkan Erzurum'da özellikle çocuklar ve aileler için güvenli ve eğlenceli alanlar oluşturmayı önemsediklerini vurgulayan Başkan Sunar, geleneksel kızak pistinin de bu anlayışla hayata geçirildiğini söyledi. Pist alanının, Kent Ormanı'nın doğal dokusu korunarak inşa edildiğine dikkat çeken Başkan Sunar, "Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Kent Ormanı'nın eşsiz doğasında bir yandan kızak keyfi yaşayan misafirlerimiz, diğer yandan muhteşem manzaranın sunduğu görsel şölenin tadını, Hızzek Cafe'de çıkarıyor." dedi.

Başkan Sunar'a Teşekkür

Çocuklarıyla birlikte kızağın eşsiz keyfini yaşayan anne ve babalar, pistin güvenli yapısı ve doğal ortamıyla kış mevsiminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldiğini ifade ettiler. Kent Ormanı'nın temiz havasında çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme imkanı bulduklarını belirten aileler, özellikle güvenlik ve düzen konusundaki çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Aileler, bu önemli yatırım dolayısıyla Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a teşekkür ederek, "Doğayla iç içe, güvenli ve eğlenceli bir ortamda çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Çocuklarımız mutlu, bizler huzurluyuz." ifadelerini kullandılar.

En Güzel Karne Hediyesi

Kızak pistinde doyasıya eğlenen çocuklar ise bu keyifli alanın kendileri için en güzel karne hediyesi olduğunu söyleyerek, duydukları hazzı dile getirdiler. - ERZURUM