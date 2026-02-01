Palandöken Belediyesi'nden renk katan kızak keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Palandöken Belediyesi'nden renk katan kızak keyfi

Palandöken Belediyesi\'nden renk katan kızak keyfi
01.02.2026 16:06  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 2024 yılında açılan geleneksel kızak pistinin kış mevsimi boyunca büyük ilgi gördüğünü ve yarıyıl tatilinde 25 bini aşkın misafirin bu alanda keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Aileler, pistin güvenliğinden ve doğal atmosferinden memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 2024 yılında hizmete açılan geleneksel kızak pistinin kış mevsimi boyunca yoğun ilgi gördüğünü, yarıyıl tatilinde ise bu ilginin zirveye ulaştığını ifade etti.

Başkan Sunar, yarıyıl tatili süresince 25 bini aşkın misafirin geleneksel kızak pistinde keyifle vakit geçirdiğini belirtti.

Pisti ve Doğasıyla Erzurum'un Gözde Mekanı

Kışıyla öne çıkan Erzurum'da özellikle çocuklar ve aileler için güvenli ve eğlenceli alanlar oluşturmayı önemsediklerini vurgulayan Başkan Sunar, geleneksel kızak pistinin de bu anlayışla hayata geçirildiğini söyledi. Pist alanının, Kent Ormanı'nın doğal dokusu korunarak inşa edildiğine dikkat çeken Başkan Sunar, "Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Kent Ormanı'nın eşsiz doğasında bir yandan kızak keyfi yaşayan misafirlerimiz, diğer yandan muhteşem manzaranın sunduğu görsel şölenin tadını, Hızzek Cafe'de çıkarıyor." dedi.

Başkan Sunar'a Teşekkür

Çocuklarıyla birlikte kızağın eşsiz keyfini yaşayan anne ve babalar, pistin güvenli yapısı ve doğal ortamıyla kış mevsiminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldiğini ifade ettiler. Kent Ormanı'nın temiz havasında çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme imkanı bulduklarını belirten aileler, özellikle güvenlik ve düzen konusundaki çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Aileler, bu önemli yatırım dolayısıyla Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a teşekkür ederek, "Doğayla iç içe, güvenli ve eğlenceli bir ortamda çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Çocuklarımız mutlu, bizler huzurluyuz." ifadelerini kullandılar.

En Güzel Karne Hediyesi

Kızak pistinde doyasıya eğlenen çocuklar ise bu keyifli alanın kendileri için en güzel karne hediyesi olduğunu söyleyerek, duydukları hazzı dile getirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Muhammet Sunar, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palandöken Belediyesi'nden renk katan kızak keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

17:13
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
14:17
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı
AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 17:35:18. #7.11#
SON DAKİKA: Palandöken Belediyesi'nden renk katan kızak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.