Palandökende Çığ Faciası: Emre Yazgan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Palandökende Çığ Faciası: Emre Yazgan Hayatını Kaybetti

Palandökende Çığ Faciası: Emre Yazgan Hayatını Kaybetti

Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ altında kalan judo sporcusu Emre Yazgan kurtarılamadı.

21.12.2024 15:14
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Palandöken Kayak Merkezinde çığ altında kalan judo milli takımı sporcusu Emre Yazgan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığın yaşandığı bölgede yaptığı açıklamada, olayın kayak merkezi pistlerinin bulunduğu alanın dışında, Sultansekisi mevkisinde yaşandığını belirterek, "Çığ hadisesinin ardından biri ağır 5 yaralımız vardı. Ben her iki hastaneye de giderek sporcuların durumuyla ilgili bilgi aldım. Şehir Hastanesinde 3 yaralı var. Müşahede altında tutuluyor. Üniversite hastanesinde Emre Yazgan sporcumuz vardı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü, bütün tıbbi imkanları kullandıkları yönünde bilgi aldım. Ancak 14.30 itibariyle vefat etti. Kampta bulunan ikiz kardeşinin durumu iyi. Tedavisi devam ediyor. Spor camiamıza ve milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Vali Çiftçi, kampta bulunan antrenörlerini ziyaret etiğini ifade ederek, "Sporcularımız 4 gündür buradalar. Bir hafta daha burada olacaklardı. 4-5 senedir bu bölgeyi tanıdıklarını söylediler. Kondisyon amaçlı yürüyüşler ve kampları olduğunu söylediler. Çığ ile ilgili uyarılar yapılmıştı. Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını, idari olarak da soruşturmayı yürüteceklerini kaydetti.

Çığ hadisesinin kayak pistlerine 1 kilometre mesafede, kayak merkezinin dışında yaşandığını belirten Vali Çiftçi, pistlerin bu olaydan etkilenmediğini ve kayakseverlerin kayağa devam ettiğini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Palandökende Çığ Faciası: Emre Yazgan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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