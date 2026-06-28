PalanExtreme 2026 final heyecanı

İçişleri Bakanlığı himayelerinde; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen PalanExtreme 2026 Organizasyonu'nun ödül sahiplerini buldu.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Baruş, bir hafta boyunca büyük heyecanla takip edilen PalanExtreme 2026'nın Erzurum'un spor, turizm ve tanıtım vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade ederek PalanExtreme'in yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını vurgulayarak, organizasyonun doğaya saygıyı, dayanışmayı, cesareti, disiplini ve ekip ruhunu bir araya getiren örnek bir proje olduğunu belirtti. PalanExtreme 2026; kaya tırmanışından bisiklete, koşudan kano ve sal yarışlarına kadar birçok branşta mücadele eden sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını ortaya koyarak centilmence bir mücadele sergilediler.

6 günlük heyecan sona erdi

'Terörsüz Türkiye' sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, Erzurum'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlarken, doğa sporları ve ekstrem sporlar alanında Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu yıl geniş bir coğrafyaya yayılarak gerçekleştirilecek PalanExtreme, Palandöken başta olmak üzere Erzurum'un güney ilçeleri Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı'da düzenlenen etaplarla sporcuları zorlu ve heyecan dolu parkurlarda buluştu. Organizasyon kapsamında dağ ve arazi bisikleti yarışları, kano yarışları, sal yapımı ve sal ile geçiş etapları kaya tırmanışı parkurları, doğada yön bulma ve navigasyon görevleri, hayatta kalma eğitimleri, kampçılık faaliyetleri, arama-kurtarma senaryoları, takım dayanışması ve strateji görevleri, doğa yürüyüşleri ve keşif etapları, kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. - ERZURUM