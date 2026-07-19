Pamuk Kuzu Sosyal Medyada Fenomen Oldu

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki cam seyir terasında görüntülenen "Pamuk" isimli kuzu, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Torul ilçesinde bulunan ve yerden yaklaşık 240 metre yükseklikteki cam seyir terası bu kez sıra dışı bir ziyaretçiyi ağırladı. Mahmut Bayram'a ait "Pamuk" isimli kuzu, sahibiyle birlikte çıktığı cam terasta hem ziyaretçilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu.

İlk anlarda şeffaf zeminde yürümekte tereddüt eden ve tedirgin tavırlar sergileyen Pamuk, kısa süre sonra ortama alışarak cam terasta rahatça dolaşmaya başladı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.

Pamuk'un cam terastaki görüntülerinin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından video kısa sürede büyük ilgi gördü. Milyonlarca kez izlenen görüntüler binlerce beğeni ve yorum alırken, kullanıcılar sevimli kuzunun cesaretini ve doğal tavırlarını övgü dolu ifadelerle yorumladı.

Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Torul Cam Seyir Terası, bu kez minik misafiri Pamuk sayesinde sosyal medyada da gündem olmayı başardı.

"Camın üstünde yürümeye korku fakat sonradan alıştı"

Pamuk'un sahibi Mahmut Bayram, çocuklarına hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kuzuyu sahiplendiklerini belirterek, "Çocuklarım sosyal medyadan uzak kalsın, hayvan sevgileri gelişsin diye bu kuzuyu aldım. Bize alıştı artık, sütle besliyoruz onu. Bahçeleri suluyorduk, su bitti depoya bakmak için geldik, gelmişken buraya da çıkalım dedik, o da bizimle geldi. Burada bir video çektiler, 8 milyon kişi seyretti. Benim amacım sadece çocuklarıma hayvan sevgisini aşılamaktı. Bize çok alıştı, artık arabanın sesini tanıyor, son sürat yanımıza geliyor. Benim peşimden gelirken ilk olarak biraz korktu ve demirlerin üzerinden gelmeye çalıştı. Daha sonra alıştı. Ben nereye gidersem benimle geliyor" dedi.

Cam seyir terasını ziyaret eden Bünyamin Köseoğlu ise, "Manzara harika burada. İlk çıkarken bayağı bir tedirgin olduk ancak sonradan alıştık. Kuzuyu da tesadüfen gördük. Çok güzeldi ama sevdirmedi kendini. Buraya değişik bir renk katmış" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Emrullah Kırmızı Toprak da, "Buraya ilk girişte kuzuyla karşılaştım. Güneş gözlüklerim takılı olduğu için evcil bir hayvan zannettim, sonradan fark edince bayağı şaşırdım. Çok güzeldi, çocuklarım da eğlendi. Kuzuyla beraber değişik bir hava oluştu burada. Bizden daha rahat hareket ediyordu" ifadelerini kullandı.

"O artık cam seyir terasımızın kuzusu"

Torul Cam Seyir Terası'nda görev yapan Emre Üçüncü ise videonun sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Mahmut beyi biz zaten daha önceden tanıyorduk. Markette, kafelerde kuzusuyla birlikte geziyordu. Biz de burada çalışanlar olarak kendisini bir kez daha buraya davet ettik. O da sağ olsun bizi kırmayıp geldi. Cam seyir terasına çıktığında tepkisini merak ettik ve videosunu çekip sosyal medyada paylaştık. Çok güzel tepkiler geldi, milyonlarca kez izlendi. O bizim cam seyir terasımızın kuzusu, her zaman misafirimiz" dedi. - GÜMÜŞHANE