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Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında

13.01.2022 14:36
Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında

Kurulduğu günden bu güne kadar on binlerce ailenin yüzünü güldüren Pamukkale Sosyal Market, 6 yaşına girdi.

Kurulduğu günden bu güne kadar on binlerce ailenin yüzünü güldüren Pamukkale Sosyal Market, 6 yaşına girdi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak amacıyla 2016 yılının Ocak ayında kurulan ve "Gıda Bankacılığı" sistemiyle hizmet veren Pamukkale Sosyal Market 6. yaşını kutluyor. Kurulduğu günden bu yana yüzünü güldürdüğü kişi sayısını artıran Pamukkale Sosyal Market, hizmetleriyle bu süreçte 40 bin vatandaşın yüreğine dokundu. İhtiyaç sahibi vatandaşların, para harcamadan giyimden, gıdaya, ayakkabıdan, çocuk bezine, mamadan temel ihtiyaç malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını giderebildiği Pamukkale Sosyal Market, tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgınında da vatandaşların yanında oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yaşamı olumsuz etkileyen korona virüs pandemisi nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşların yanında da Pamukkale Sosyal Market oldu. Salgın sürecinde markete gelemeyen vatandaşların gıdadan, temizlik maddesine kadar tüm ihtiyaçlarını belediye personeli aracılığıyla bire bir evlerine ulaştırıldı. Bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşların başvuruları değerlendirilerek bez-mama, gıda ve temizlik malzemelerini kapsayan paketler adreslerine kadar götürülüyor.

Pamukkale Sosyal Market, sadece ilçe halkına değil ihtiyaç durulduğunda ülkemizin dört bir yanına da ulaştı. 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde ve İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören vatandaşlar için Sosyal Market'in depolarındaki malzemeler kısa sürede bu bölgelere gönderilmişti. 2021 yılında da yaz aylarında Akdeniz ve Ege'de meydana gelen ve günlerce süren orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara, Pamukkale Sosyal Market aracılığıyla insani yardım malzemeleri desteğinde bulundu. "Haydi Pamukkale Yangın Bölgelerine Destek Olmaya!" ve "Haydi Pamukkale Can Dostlarımız İçin Tıbbi malzeme ve Mama Desteği" kampanyası başarıyla gerçekleştirildi.

Pamukkale Sosyal Marketle 40 Bin Yüreğe Dokunuldu

Pamukkale Sosyal Market'in çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İlçe halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veren Sosyal Marketimizle yıllardır binlerce evlerde umut kapılarını aralıyoruz. 6 yılda yaklaşık 40 bin ailemize ulaştık. Bununla birlikte, doğal afetlerde de zarar gören vatandaşımıza da ulaşarak, bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalıştık. Pamukkale Belediyesi olarak sosyal marketimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Onlarca çocuğumuza bayram kıyafetiyle, gıda paketlerimizle sofraları, mama ve bezlerle yeni ebeveynlerimizin yüzlerini güldürmeye devam ettik. 6 yıl önce kurulan Pamukkale Sosyal Market'i her gün daha da çok vatandaşımızın yüreğine dokunmaya devam edecek. Pamukkale Belediyesi olarak, dün olduğu gibi bugün de, yarında belediyemizi yanında hissetmek isteyen her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında
Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında
Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında
Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında
Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında

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Pamukkale, Market, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 6 yaşında - Son Dakika


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