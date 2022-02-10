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Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

10.02.2022 16:56

Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyorDENİZLİ Pamukkale Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını ilk günden bu yana aralıksız sürdürüyor.

Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ Pamukkale Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde başlattığı dezenfekte çalışmalarını ilk günden bu yana aralıksız sürdürüyor.

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlığını korumak amacıyla önemli çalışmalara imza atarken, koronavirüs salgını sürecinin ilk gününden bu yana dezenfekte hizmetlerini başarı şekilde sürdürmeye devam ediyor. Salgın sürecinin başlamasıyla birlikte mücadele için özel bir ekip kuran Pamukkale Belediyesi, salgınla mücadele konusunda okullardan, parklara, kamu kurum binalarından, muhtarlıklara, camilerden, bina ve esnaf işyerlerine kadar birçok yerde salgının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Salgınla mücadele bizden, korunmak halkımızdan"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs salgını sürecini ilk günden bu yana çalışmaları çok başarılı bir şekilde yürüttüklerini belirterek, "Her zaman ve her koşulda halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm bu imkanlarımızla birlikte dezenfekte işlemlerimize de ara vermeksizin sürdürdük. Ekiplerimiz pandeminin ilk gününden bu yana, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları ortak yaşam merkezleri başta olmak üzere okullardan, parklara, kamu kurum binalarından, muhtarlıklara, camilerden, bina ve esnaf işyerlerine kadar bir çok yerde düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yapıyor. İlçemizde vaka görülen vatandaşlarımızın evlerinin bulunduğu apartmanların ortak kullanım alanı olan kapı girişleri, kapı zilleri, apartman girişleri, apartman içindeki korkulukları ve apartman boşluklarını baştan aşağı dezenfekte ediliyor. Pandemiyle mücadelede en ince ayrıntıyı düşünüyoruz. Çalışmalarımızı aksatmadan gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak salgınla mücadele bizden, korunmak halkımızdan. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup, sırası gelen vatandaşlarımızın da aşılarını olmalarıyla bu salgını yeneceğimize inanıyorum. Değerli Pamukkaleli vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

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Pamukkale, Hisarcık, Esnaf, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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