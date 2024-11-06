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Pamukkale'de Sanat Dolu Gece

Pamukkale Halk Eğitim Merkezi, Türk Sanat Müziği konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir akşam sundu.

06.11.2024 23:54
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Pamukkale'de sanat dolu gece

Pamukkale Halk Eğitim Merkezinin Türk Sanat Müziği konseri beğeni topladı

DENİZLİ - Denizli'de Pamukkale Halk Eğitim Merkezi, Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Düzenlenen gösteriye çok sayıda vatandaş katılım sağlarken koro vatandaşlar tarafından tam not aldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri büyük bir ilgiyle izlendi. Konser, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, Denizli'nin en prestijli etkinlik alanlarından biri olan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Konserde, 40 korist ve 25 kişilik orkestranın eşliğinde, Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserleri seslendirildi. Salon, yoğun bir katılım sayesinde adeta dolarken, müzikseverler konserin her anını coşku içinde izledi.

Konsere, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, eğitimciler, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserin düzenlendiği Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin 1711 kişilik Özay Gönlüm Salonu, salonun kapasitesinin büyük bir kısmı katılımcılar tarafından dolduruldu.

Konser tam not aldı

Konserde, usta şef İbrahim Davulcu'nun yönetiminde Türk Sanat Müziği'nin en zarif ve anlamlı eserleri seslendirildi. Koro, müzikseverlere eşsiz bir gece sunarken, salonu dolduran izleyiciler, seslendirilen şarkılara eşlik etti. Koro üyelerinin ve orkestranın uyumlu performansı, izleyiciler tarafından büyük takdir topladı. Konserin sonunda, koro üyeleri ayakta alkışlandı. Türk Sanat Müziği korosunun düzenlediği bu konser, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, koro şefi İbrahim Davulcu'nun emeklerine, katılımcılara ve izleyicilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pamukkale'de Sanat Dolu Gece - Son Dakika

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