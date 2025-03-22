(DENİZLİ) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek yürüyüş düzenlemek isteyen ve polis tarafından gözaltına alınan Pamukkale Üniversitesi'nden 7 öğrenci, gece saatlerinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Dün akşam saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine polis izin vermedi. Polis ve öğrenciler arasında yaşanan gerginliğin ardından gözaltına alınan 7 öğrenci, gece saatlerinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Yerel › Pamukkale Üniversitesi'nde İmamoğlu'na Tepki Gösteren 7 Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
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