Panama'daki depremde 27 kişi yaralandı, USGS depremin büyüklüğünü 7.7'ye revize etti - Son Dakika
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Panama'daki depremde 27 kişi yaralandı, USGS depremin büyüklüğünü 7.7'ye revize etti

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USGS, Panama'da dün meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.7'ye revize etti. Panamalı yetkililere göre depremde can kaybı yok, 27 kişi yaralandı; ülkenin orta kesimlerinde binalar ve yollar hasar gördü, su arıtma tesisleri ve havalimanında aksamalar yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) dün Panama'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.7 olarak revize ederken, Panamalı yetkililer depremde 27 kişinin yaralandığını açıkladı.

Panama'da meydana gelen depreme ilişkin yetkililerden yeni açıklamalar geldi. Panama Üniversitesi Jeoloji Bilimleri Enstitüsü, yerel saatle 12.56'da meydana gelen ilk sarsıntının 7.2 büyüklüğünde ve 4 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Uzmanlar, 17.30'a kadar bir kısmının büyüklüğü 5.0'ı aşan 40'tan fazla artçı depremin meydana geldiğini, artçılardan birinin ise 6.9 büyüklüğünde olduğunu belirtti. Depremin büyüklüğünü ilk olarak 8.0, ardından 7.6 olarak açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise, son değerlendirmesinin ardından doğal afetin büyüklüğünü 7.7 olarak revize etti.

Panama Ulusal Acil Durum Operasyonları Sorumlusu Rene Garcia, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremde can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Yetkililer, ülkenin orta kesimlerinde binalarda ve yollarda ciddi maddi hasara yol açan depremde 27 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kamu hizmetleri olumsuz etkilendi, uçuşlar aksadı

Başkent Panama başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde ve komşu ülkelerde de hissedilen deprem, kamu hizmetlerini olumsuz etkiledi. Panama Ulusal Su ve Kanalizasyon Enstitüsü (IDAAN), bazı su arıtma tesislerinde elektrik kesintileri yaşandığını, bu nedenle üretimin durdurulduğunu veya kısıtlandığını açıkladı. Sarsıntının ardından binalar ve iş yerlerindeki vatandaşlar sokaklara çıkarken, hükümet acil durum ekiplerini seferber etti.

Deprem nedeniyle Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşandı. Önlem amacıyla havalimanı faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve yolcuların tahliye edilmesinin ardından uçuşlar kısa sürede normale döndü. Havalimanı yetkilileri, faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyecek herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Panama Kanalı Otoritesi de kanaldaki faaliyetlerin normal şekilde sürdüğünü açıkladı. Acil durum prosedürlerinin devreye alındığı ve bölgedeki tesislerde incelemeler yapıldığı belirtildi. Panama Sivil Savunma Kurumu ise muhtemel hasarları belirlemek amacıyla merkez üssüne yakın bölgelerde incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Panama, Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen ve yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğundaki volkanik oluşumlar ile sismik hareketlilik kuşağı olarak bilinen "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Kaynak: İHA
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