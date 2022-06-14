Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
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Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı

14.06.2022 08:54
Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı19) pandemisinin etkisini yitirmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra hacı adayları göz yaşları arasında yola çıktı.

Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı

MERSİN Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin etkisini yitirmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra hacı adayları göz yaşları arasında yola çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının Mersin'deki ilk hac kafilesi yola çıktı. Pandemi dolayısıyla 2 yıl aradan sonra Erdemli ilçesindeki Ulu Cami önünde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı hacı adayları yakınlarına sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Mersin genelinden 400'ün üzerinde hacı adayının gideceğini anımsatan Erdemli Müftüsü Hasan Küçük, "Erdemli'mizden de 80 civarında hacımız din görevlilerimizle birlikte kutsal beldelere Erdemlimizin elçisi olarak, dua elçileri olarak uğurlayacağız. Salimen gidip, galimen döneceğiz inşallah" dedi.

Hac vazifesini yerine getireceklerden Osman Ünal ise "İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin 15 yıl sonra bize çıkmasından dolayı çok sevinçliyim, çok mutluyum. Orada Allah Resulünü ziyaret edeceğiz. Onun gönlünü almaya çalışacağız. Allah'ın kulu, Resulün ümmeti olup nasuh bir tövbe ile inşallah hac ibadetini yapıp döneceğiz" diye konuştu.

Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı
Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı
Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı
Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı
Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı
Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı
Pandemi sonrası Mersin'den ilk hacı kafilesi gözyaşlarıyla uğurlandı
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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

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