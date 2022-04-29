Pandemi sonrasında ilk kez bir araya geldiler - Son Dakika
Üye Girişi

Pandemi sonrasında ilk kez bir araya geldiler

29.04.2022 11:19
Pandemi sonrasında ilk kez bir araya geldiler

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi mensupları, pandeminin ardından 2 yıl sonra düzenlenen iftar programında buluştu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi mensupları, pandeminin ardından 2 yıl sonra düzenlenen iftar programında buluştu.

Program öncesinde Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından Cumhuriyet Konferans Salonu'nda tasavvuf musikisi konseri gerçekleştirildi. Birbirinden değerli eserlerin başarıyla seslendirildiği programda üniversite mensupları, tasavvuf musikisiyle ruhları dinlendiren Ramazan akşamı yaşadı. Koro ekibine teşekkür belgelerini veren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, müziğin evrenselliğini gösterdikleri ve tasavvuf müziği ziyafeti yaşattıkları için tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

Konser sonrasında üniversite mensupları ve davetli konuklar, Karavana da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, salgın sürecinin ardından uzun bir süre sonra yeniden bir araya geldiklerini ifade ederek, memnuniyetini dile getirdi. - DÜZCE

Pandemi sonrasında ilk kez bir araya geldiler
Pandemi sonrasında ilk kez bir araya geldiler
Pandemi sonrasında ilk kez bir araya geldiler
Pandemi sonrasında ilk kez bir araya geldiler

YORUMLAR
500
29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor Yapay Zeka: Makineler Müzik Üretebilir Mi? Yapay Zeka: Makineler Müzik Üretebilir Mi?

Düzce Üniversitesi, Üniversite, Cumhuriyet, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pandemi sonrasında ilk kez bir araya geldiler - Son Dakika


Son Dakika
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
10:56 Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu
10:59 29 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
10:45 Türkiye'de filmleri aratmayan esir takasının başrolündeki Rus pilot konuştu: İnsanlık dışı işkencelere maruz kaldım
10:43 Murat Dalkılıç, evlilik sorusunu duyunca röportajı yarıda keserek kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 11:26:30. #1.12#
SON DAKİKA: Pandemi sonrasında ilk kez bir araya geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement