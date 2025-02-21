PANKOBİRLİK'ten Gençlerle Kariyer Sohbeti - Son Dakika
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PANKOBİRLİK'ten Gençlerle Kariyer Sohbeti

PANKOBİRLİK\'ten Gençlerle Kariyer Sohbeti

Ramazan Erkoyuncu, mühendislik öğrencileriyle kariyer planlama programında bir araya geldi.

21.02.2025 10:46
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PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Mühendislik Öğrencileri İçin Kariyer Planlama" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda "Mühendislik Öğrencileri İçin Kariyer Planlama" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Başkan Erkoyuncu, PANKOBİRLİK'in faaliyetleri başta olmak üzere iştirakleriyle birlikte ülke tarım ve ekonomisine sağladıkları katkıları anlatarak, Soma ve Kangal Termik Santrallerinden kaynaklı sıkıntı yaşadıklarını ve bu sorunların çözümü için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti. Programın devamı soru cevap şeklinde ilerledi.

Başkan Erkoyuncu, NO 10 markalı kolaların neden üretimden kaldırıldığı sorusu üzerine, "Ürün reçete maliyetinin yüksek oluşu, alışılmış kola standartlarında olmayışı, bunların yanında gazlı dolum tesisi olmaması, başka üretim tesislerinde fason dolum yapılması ve piyasaya arz edilen ürünlerin çok yüksek oranlarla iade olması, yüksek reklam bütçesi harcandığı halde o bütçelerin küçük bir kısmına karşılık gelecek herhangi bir karlılık olmaması gibi nedenlerden dolayı NO 10'u kapatıp üretimini durdurduk. Bizden önceki dönemde ürünün üretimi yavaşlatılmış hatta durma noktasında gelmiş bir haldeydi. Bizler de yaptığımız istişareler ve değerlendirmeler sonucu bu kararı verdik" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan su sorunu hakkında gelen soruya cevap veren Başkan Erkoyuncu, su sorununun çözümüyle ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek hiçbir STK'nın tek başına bu sorunla baş etmesinin mümkün olmadığını ve konuyla ilgili kamuoyu oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapmayı önemsediklerini kaydeden Başkan Erkoyuncu, Dondurulmuş Parmak Patates Tesisi'nde 5,2 megavatlık GES projesini hayata geçirdiklerini ve Panplast Damla Sulama Sistemleri Fabrikası, Torku Altınekin Yağ Fabrikası ve Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesisinde de GES'in kısa süre içinde hayata geçirileceğini belirtti.

Programa, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Kunt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program, Rektör Yardımcısı Oğuz'un Başkan Erkoyuncu'ya plaket takdimi ile son buldu. - KONYA

Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Ekonomi, Enerji, Eğitim, Yerel, Tarım, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel PANKOBİRLİK'ten Gençlerle Kariyer Sohbeti - Son Dakika

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