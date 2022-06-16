Pano kilitlerinin kırılması ve çalınması bölgede tehdit oluşturuyor - Son Dakika
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Pano kilitlerinin kırılması ve çalınması bölgede tehdit oluşturuyor

16.06.2022 09:41
Pano kilitlerinin kırılması ve çalınması bölgede tehdit oluşturuyor

Doğu'da 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, son zamanlarda Ağrı ili ve ilçelerinde pano kilitlerinin kırılması ve çalınması nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Doğu'da 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, son zamanlarda Ağrı ili ve ilçelerinde pano kilitlerinin kırılması ve çalınması nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

Sorumluluk bölgesinde, müşterilerine kaliteli ve güvenli hizmet sunma adına özverili bir şekilde çalışan Aras Elektrik, son birkaç ay içerisinde artan pano kilitlerinin kırılması ve çalınması ile ilgili sorun yaşıyor.

Ağrı İl Koordinatörü Halil İbrahim Gök konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Faaliyet alanımızdaki elektrik dağıtım hizmetinin güvenli bir şekilde müşteriye ulaşması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Her şeyden önce buna dikkat ediyoruz. Ancak son zamanlarda Doğubayazıt ilçesinde elektrik panosunda kullanılan kilitlerin çalınması ve/veya kırılması olayındaki artış bizi oldukça tedirgin ediyor çünkü elektrik panolarındaki kilitlerin olmaması o bölgedeki müşterilerimizin can ve mal güvenliğinin tehlike altında olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle herhangi bir kaybın meydana gelmemesi için elektrik panolarının kilitli kalması gerekmektedir. Ekiplerimiz zarar gören veya çalınan her kilidi yeniliyor fakat tespiti yapılamamış ve bundan dolayı müdahale edilememiş bölgelerde bulunan müşterilerimizin muhtemel risk ve kazalarla karşı karşıya kalması bizi huzursuz ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili konuşan bazı müşteriler son zamanlarda artan hırsızlık olaylarından dolayı tedirgin olduklarını söyleyerek, pano kilitlerinin olmaması nedeniyle panolara müdahale edildiğini belirttiler. Bu müdahalelerin bölge halkı için tehdit oluşturduğunu da vurguladılar.

Müşterilerine güvenli bir ortamda hizmet verme misyonu ile hareket ettiklerini dile getiren Gök: "Ekiplerimiz, kilidi kırık ve olmayan, kapısı açık kalan elektrik panolarını tespit edip anında müdahale ediyor. Halkımızdan isteğimiz can güvenliğini tehdit eden bu tür pano veya trafolara müdahale etmemeleri ve vakit kaybetmeden Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye bildirmeleri. 444 7 850 numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak ya da diğer iletişim kanallarımız üzerinden bizi bilgilendirebilirler" dedi. - ERZURUM

Pano kilitlerinin kırılması ve çalınması bölgede tehdit oluşturuyor
Pano kilitlerinin kırılması ve çalınması bölgede tehdit oluşturuyor

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Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, İbrahim Gök, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pano kilitlerinin kırılması ve çalınması bölgede tehdit oluşturuyor - Son Dakika

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