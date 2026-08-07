Paramount, Warner Bros. Satın Alımına Onay Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paramount, Warner Bros. Satın Alımına Onay Aldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'i 110 milyar dolara satın almasını onayladı.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, ABD merkezli Paramount Skydance şirketinin Warner Bros. Discovery şirketini 110 milyar dolara satın alma teklifine onay verdi.

İngiliz hükümeti ve İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, ABD'li Paramount Skydance medya ve eğlence şirketinin, Warner Bros. Discovery şirketini 110 milyar dolara satın almasına onay verdi. Yapılan açıklamada, önerilen birleşmenin İngiltere'de rekabet açısından daha fazla müdahale gerektirecek bir yönü bulunmadığına karar verildiği aktarıldı. Açıklamada, "Buna paralel olarak dikkatli bir değerlendirmenin ardından Paramount'tan bu aşamada alınan güvenceler ve yasal olarak bağlayıcı diğer taahhütler, İngiltere'de çeşitli yayın ve talep üzerine hizmetlerin devamlılığını, kendine özgü yayın kimliklerinin devamlılığını ve önemli haber programlarının kendine özgü yayın kimliklerini korumaya yardımcı olacak bir dizi koruma sağladığı gerekçesiyle Kamu Yararına Müdahale Bildirimi (PIIN) yayınlamamaya karar verilmiştir" denildi.

Bu kapsamda Paramount Skydance'in CEO'su David Ellison'ın çocuk televizyon kanalları Nickelodeon ve Cartoon Network de dahil olmak üzere İngiltere'de üretilen özgün içerikler ve İngiliz Channel 5 haber kanalının bağımsızlığı konusunda en az 5 yıl sürecek yasal olarak bağlayıcı garantiler sunduğu belirtildi. Paramount'a ait Channel 5, lisansı 2034 yılının sonunda sona erene kadar kamu hizmeti yayıncısı olarak faaliyet göstermeye devam edecek ve yayın politikası CNN International ve CBS News'ten editoryal olarak ayrı yürütülecek.

Bu karar, şirketleri İngiltere'deki uzun süren düzenleyici incelemelerden kurtarırken, anlaşmanın tamamlanmasının önündeki en büyük engel olarak California öncülüğündeki ABD eyaletleri tarafından açılan davalar kaldı.

Kaynak: İHA

Warner Bros, İngiltere, Ekonomi, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Paramount, Warner Bros. Satın Alımına Onay Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oltaya 78 kiloluk dev balık takıldı Yanına yatınca boy farkına şoke oldu Oltaya 78 kiloluk dev balık takıldı! Yanına yatınca boy farkına şoke oldu
Menderes Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 şüpheli adliyede Menderes Belediye Başkanı Çiçek dahil 16 şüpheli adliyede
Valilik önündeki sahipsiz valizler paniğe neden oldu Gerçek valizi açınca anlaşıldı Valilik önündeki sahipsiz valizler paniğe neden oldu! Gerçek valizi açınca anlaşıldı
Sri Lanka’da hapishane kargaşa: 2 ölü, 11 yaralı Sri Lanka'da hapishane kargaşa: 2 ölü, 11 yaralı
Belediye başkanından Salah’a sıra dışı teklif Belediye başkanından Salah'a sıra dışı teklif
Bulgaristan’da yeni dönem yarın başlıyor Artık sadece Euro kullanılacak Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
09:52
Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Sıra yıldız futbolcu da
Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Sıra yıldız futbolcu da
08:59
Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor
Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor
08:58
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
08:33
Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi Sebebini açıklayınca şaşırdılar
Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar
08:27
Rojin Kabaiş’in babasını tehdit edenlere operasyon 10 şüpheli gözaltına alındı
Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 13:04:08. #7.13#
SON DAKİKA: Paramount, Warner Bros. Satın Alımına Onay Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.