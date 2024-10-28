Paraşütçü Futbol Sahasına İndi - Son Dakika
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Yerel

Paraşütçü Futbol Sahasına İndi

Paraşütçü Futbol Sahasına İndi

İnegöl'de paraşüt sporcusu Adem Keskin, maçın oynandığı sahaya iniş yaparak herkesi şaşırttı.

28.10.2024 11:09
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce çalıştığı fabrikanın bahçesine inen paşütçü Adem Keskin, bu kez de maçın oynandığı sahaya iniş yaptı. Paraşüt sporcusunu gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşadı.

Bursa Amatör Ligi 1. Küme Yenicespor ve Şirinevler takımlarının karşı karşıya geldiği maçın devre arasında büyük sürpriz yaşandı. Uludağ eteklerinden uçuş yapan paraşüt sporcusu ve mobilya firması işçisi Adem Keskin, evine yakın olan amatör futbol sahasını gözüne kestirdi. Havadan sahanın müsait olduğunu gören paraşüt sporcusu, süzülerek sahaya indi. Paraşütçüyü gören futbolcu ve taraftarlar büyük şok yaşarken, onu ayakta alkışladılar. Uludağ eteklerinden paraşütle uçuş yapan mobilya firması işçisi Adem Keskin, 2 yıl önce de mesaiye geç kalmamak için çalıştığı fabrikanın bahçesine iniş yapmıştı.

Sokağında araçlar olduğu için sahaya indiğini belirten Adem Keskin, "Uludağ'dan uçuş yaptık. Kendi evimin sokağında iniş yapacaktım ama etrafa araçlar olduğu için yapamadım. Yakın olduğu için sahaya iniş yapmak zorunda kaldım. Şimdi tekrardan çıktık ama karanlık oldu uçuş yapamıyoruz. Güzel bir uçuştu. İndiğim sırada sahada maç oynanıyormuş. Devre arası olduğu için sıkıntı yaşamadık. Jandarma beni apar topar hemen dışarı çıkardı. Güzel bir iniş oldu" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Paraşütçü Futbol Sahasına İndi - Son Dakika

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