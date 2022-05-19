Paraşütlerden 19 Mayıs'a özel 'Bayrak Uçuşu' - Son Dakika
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Paraşütlerden 19 Mayıs'a özel 'Bayrak Uçuşu'

19.05.2022 16:22
Paraşütlerden 19 Mayıs'a özel 'Bayrak Uçuşu'

Kayseri'de Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü üyeleri; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Bayrak Uçuşu' yaptı.

Kayseri'de Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü üyeleri; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Bayrak Uçuşu' yaptı.

Yaklaşık 20 yamaç paraşütü pilotu; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ali Dağı'ndan uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren uçuşta paraşüt pilotları, havada Türk bayrakları açarak Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Pilotların Türk bayraklı gösterisi, görsel şölen oluşturdu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Paraşütlerden 19 Mayıs'a özel 'Bayrak Uçuşu' - Son Dakika


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