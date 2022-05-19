Paraşütlerden 19 Mayıs'a özel 'Bayrak Uçuşu'

Kayseri'de Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü üyeleri; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Bayrak Uçuşu' yaptı.

Yaklaşık 20 yamaç paraşütü pilotu; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ali Dağı'ndan uçuş gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren uçuşta paraşüt pilotları, havada Türk bayrakları açarak Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Pilotların Türk bayraklı gösterisi, görsel şölen oluşturdu. - KAYSERİ