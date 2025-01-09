Paraşütte Waffle Şöleni!

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Kayak merkezi semalarında paraşütte waffle yaptılar

ERZİNCAN - Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi değişik aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Kayak severler pistlerde kaymanın tadını çıkarırken Cüneyt Gülakar ve Kübra Cengiz ise paraşütte waffle yaparak gökyüzünde keyifli anlar yaşadılar.

Ergan Dağı Kayak Merkezinde vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkardı. Haftanın her günü Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarasının tadını çıkardı.

Öte yandan waffle şefi Cüneyt Gülakar ile paraşüt hocası Kübra Cengiz, Ergan Dağı Kayak Merkezinde değişik bir aktiviteye imza attılar. Paraşütle uçan ikili Ergan Dağı Kayak Merkezinin semalarında waffle yaparak waffle tutkusunun sınır tanımadığını belirttiler.