Parklarda spor etkinlikleri başlıyor

Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için parklarda gerçekleştirdiği sabah sporu etkinliklerine başlıyor.

Pazartesi günü başlayacak spor etkinlikleri, 7 parkta düzenlenecek programlarla vatandaşlara hareketli bir hafta sunacak. Kent Park'ta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 08.00 - 09.00 saatleri ile Salı ve Perşembe günleri 18.00 - 19.00 saatleri arasında (akşam sporu) etkinlikler gerçekleştirilecek. Bilgi Parkı, Kanlıkavak Parkı ve Selami Vardar Parkı'nda Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00 - 10.00 saatleri, Öğretmenler Parkı, Türkan Saylan Parkı ve Şehit P. Asb. Çvş. Onur Yeşil Parkı'nda ise Salı ve Perşembe günleri 09.00 - 10.00 saatleri arasında spor aktiviteleri yapılacak. Bu programlar, Eskişehirli vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Profesyonel eğitmeneler eşliğinde yapılacak

Yaz boyunca yeşil alanlarda profesyonel eğitmenler eşliğinde spor yapmak isteyen kadınların mat minder, havlu ve sularını yanlarında getirmesi gerekiyor. Parklarda gerçekleştirilecek olan bu sabah sporu etkinlikleri, profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılacak. Kadınların spor yaparak hem bedensel hem de zihinsel olarak güçlenmelerine katkıda bulunacak bu program, Odunpazarı halkı tarafından büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikler hakkında detaylı bilgiye ve etkinlik takvimine Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Odunpazarı Belediyesi halkın yanında olmaya devam ediyor

Sabah sporunun fiziksel sağlık kadar ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkiler oluşturduğunu belirten, yetkililer, Odunpazarı Belediyesi'nin sağlıklı ve aktif bir yaşamı desteklemek için düzenlediği bu tür etkinliklerle halkın yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Yetkililer, tüm kadınları sporun ve hareketin enerjisiyle dolu bu etkinliklere katılmaya davet etti. - ESKİŞEHİR