Parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Yerel

Parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

Bolu'da işaret parmağına sıkışan bir vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, spiral ve demir kaşık kullanarak uzun uğraşlar sonucunda vatandaşın işaret parmağındaki yüzüğü çıkarmayı başardı. Ancak yüzüğün bir süre daha parmakta kalması nedeniyle işaret parmağının kangren olma ihtimali bulunuyor.

13.03.2024 22:33
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Parmağına yüzük sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

BOLU - Bolu'da işaret parmağına yüzük sıkışan bir vatandaşın yardıma itfaiye ekipleri yetişti. Vatandaşın işaret parmağında sıkışan yüzük, spiral yardımıyla kesilerek çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, işaret parmağına yüzük takan Zeki K. isimli vatandaş, yüzüğün parmağına sıkışmasıyla hastaneye başvurdu. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gelen Zeki K.'nın parmağı doktorlar tarafından kontrol edildi. Hastanede yapılan müdahale ile yüzük çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri tarafından yüzüğü çıkartmak için çalışma başlatıldı. Demir kaşık ve spiral yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda Zeki K.'nın işaret parmağına sıkışan yüzük çıkarıldı. İşaret parmağından çıkarılan yüzük nedeniyle Zeki K.'nın işaret parmağının şiştiği görüldü. Yüzüğün bir süre daha parmakta kalmasıyla işaret parmağının kangren olma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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