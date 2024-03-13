Parmakören Eski Camii ibadete açıldı

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Kütahya Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Parmakören Eski Camii, teravih namazıyla ibadete açıldı.

Kütahya'daki tarihi ve kültürel eserleri ayağa kaldıran ve gelecek nesillere aktarmak için çalışan Kütahya Belediyesi, Parmakören Mahallesinde bulunan ve mahallede Yukarı Cami olarak bilinen Parmakören Eski Camii'ni tamamen restore ederek ibadete açtı. İlk teravih namazıyla ibadete açılan Parmakören Eski Camii'nde vatandaşlar, hem Ramazan ayını karşılamanın hem de camilerinin ibadete açılmasının heyecanını yaşadı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Parmakören Mahallemizin çok kıymetli muhtarı, değerli sakinleri, kıymetli hemşerilerim. Öncelikle mübarek Ramazan ayımız hayırlı olsun, rabbim bugünü nasip eyledi. Muhtarımın da ifade ettiği gibi daha önceden belirlediğimiz takvime göre bugün ilk teravimizi ecdat yadigarı camimizin restorasyonunu tamamlayıp burada kılmayı planlamıştık. Allah hepimize hayırlı etsin. 2022 Eylül ayında bunun ihalesini yaptık, yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Düşünün ki restorasyonu bir buçuk yıl sürmüş ecdat bunu o devirde kaç yılda yaptı, nasıl yaptı, işte ne kadar kıymetli olduğunu anlayalım. 2.8 milyonluk ihaleyle çıkıldı, 4.2 milyon paramızı belediyemizin bütçesinden yani sizlerin parasından aldık, buraya vererek bu restorasyonu yaptırdık, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA