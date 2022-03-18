Pasinler'de 18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldı - Son Dakika

Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Pasinler ilçesinde 107. yılında 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı etkinlikleri kapsamında Pasinler Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne Pasinler Kaymakam Emre Zeyrek ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli tarafından çelenk sunumu yapıldı. Akabinde saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Çelenk sunum programının ardından ilçede bulunan şehitliğe gidilerek aziz şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilip şehit mezarları ziyaret edildi. İlçe Kaymakamı Emre Zeyrek şehitlik defterini imzalamasıyla program son buldu. - ERZURUM