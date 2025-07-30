Patnos Gençlik Merkezi\'nde Resim Kursu

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Patnos Gençlik Merkezi, yaz döneminde gençlere yönelik çeşitli etkinlikleriyle öne çıkıyor. Bu etkinlikler arasında yer alan resim kursu, sanata ilgi duyan gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Resim kursu kapsamında katılımcılara temel çizim teknikleri öğretiliyor ve canlı model çalışmalarıyla el becerilerinin yanı sıra gözlem yeteneklerinin gelişmesine olanak sunuluyor. Kursiyerler ayrıca farklı malzeme ve yöntemleri deneyerek sanatsal çalışmalarını çeşitlendirme imkanı buluyor.

Merkezin düzenlediği kurslar, özellikle yaz tatilini dolu dolu geçirmeyi hedefleyen öğrenciler için önemli fırsatlar oluşturuyor. Kursa katılan gençler hem sanatsal gelişim gösterirken hem de sosyal bir ortamda zaman geçiriyor. Resim kurslarının planlanmış takvim doğrultusunda düzenli olarak devam edeceği açıklandı.

Yetkililer, gençlerin sanatsal yönlerini geliştirmek ve yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine destek olmak amacıyla çeşitli branşlarda kurslar düzenlediklerini vurguladı. Resim kursunun bu çerçevede önemli bir yere sahip olduğunu belirten yetkililer, gençlerin gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Merkezde gerçekleştirilen çalışmaların gençlerin hem sosyal hem de kültürel açıdan gelişimine katkı sağladığı aktarıldı. - AĞRI