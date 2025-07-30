Patnos Gençlik Merkezi'nde Resim Kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Patnos Gençlik Merkezi'nde Resim Kursu

Patnos Gençlik Merkezi\'nde Resim Kursu
30.07.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patnos Gençlik Merkezi'nde yaz etkinlikleri kapsamında resim kursu büyük ilgi görüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Patnos Gençlik Merkezi, yaz döneminde gençlere yönelik çeşitli etkinlikleriyle öne çıkıyor. Bu etkinlikler arasında yer alan resim kursu, sanata ilgi duyan gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Resim kursu kapsamında katılımcılara temel çizim teknikleri öğretiliyor ve canlı model çalışmalarıyla el becerilerinin yanı sıra gözlem yeteneklerinin gelişmesine olanak sunuluyor. Kursiyerler ayrıca farklı malzeme ve yöntemleri deneyerek sanatsal çalışmalarını çeşitlendirme imkanı buluyor.

Merkezin düzenlediği kurslar, özellikle yaz tatilini dolu dolu geçirmeyi hedefleyen öğrenciler için önemli fırsatlar oluşturuyor. Kursa katılan gençler hem sanatsal gelişim gösterirken hem de sosyal bir ortamda zaman geçiriyor. Resim kurslarının planlanmış takvim doğrultusunda düzenli olarak devam edeceği açıklandı.

Yetkililer, gençlerin sanatsal yönlerini geliştirmek ve yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerine destek olmak amacıyla çeşitli branşlarda kurslar düzenlediklerini vurguladı. Resim kursunun bu çerçevede önemli bir yere sahip olduğunu belirten yetkililer, gençlerin gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Merkezde gerçekleştirilen çalışmaların gençlerin hem sosyal hem de kültürel açıdan gelişimine katkı sağladığı aktarıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Etkinlikler, Gençlik, Patnos, Eğitim, Kültür, Kültür, Sanat, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos Gençlik Merkezi'nde Resim Kursu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı Kazakistan ile 20 ticaret anlaşmasına varıldı
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2028’e kadar uzattı Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzattı
Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi Katy Perry, eski Kanada Başbakanı Justin Tredau ile yemekte görüntülendi
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
İzmir’de sıra dışı olay Dolandırıcılar sert kayaya çarptı İzmir'de sıra dışı olay! Dolandırıcılar sert kayaya çarptı
Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:43
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
22:01
Avukat Göksu Çelebi’nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
Avukat Göksu Çelebi'nin ailesi: Kızımız ölmedi, yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
21:46
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
Yüksek gerilim hattına konan kuş yangına neden oldu
21:10
Fransız savunma şirketi Naval Group’a siber saldırı
Fransız savunma şirketi Naval Group'a siber saldırı
21:10
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre
Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre
20:52
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
20:50
Ali Babacan’ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 16:54:22. #7.12#
SON DAKİKA: Patnos Gençlik Merkezi'nde Resim Kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.