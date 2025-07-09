Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu\'na Hayırlı Olsun Ziyareti

Ağrı'nın Patnos ilçesine yeni atanan Kaymakam Burak Dertlioğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Patnos Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Taşdemir ve Ak Parti il genel meclis üyesi Turan Oral ve Belediye Meclis üyeleri, Kaymakam Dertlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette ilçe genelindeki hizmetler, devam eden projeler ve vatandaşların talepleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Kaymakam Dertlioğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, birlikte yapılacak çalışmalarda uyum içerisinde hareket edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AĞRI