Patnos\'ta Kaymakam Dertlioğlu\'na Ziyaret

Ağrı'nın Patnos ilçesi İl Meclis Üyeleri Kaymakam Burak Dertlioğlu'nu ziyaret etti.

Ağrı'nın Patnos ilçesine yeni atanan Kaymakam Burak Dertlioğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Ağrı Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Nesim Ala, Yeniden Refah Partisi Parti İl Genel Meclis Üyesi Bişar Ulus ve birlik üyeleri Ferhat Narçin, Nasır Aktekin Kaymakam Dertlioğlu'nu makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyarette İl Genel Meclis Üyeleri, Kaymakam Dertlioğlu'na yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, ilçenin sorunları ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette, Patnos'un gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerine de değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Burak Dertlioğlu, ilçe için hep birlikte uyum içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - AĞRI