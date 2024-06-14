Patnos'ta Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artarken, vatandaşlar alışveriş telaşı içerisinde ilçe merkezinde yoğunluk oluşturdu.
Patnos'ta özellikle çarşı merkezinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar bayramlık alışverişlerini tamamlamak için dükkanları dolaşıyor. Esnaf, bayram öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.
Patnos'ta bayram coşkusunun arttığı bugünlerde, vatandaşlar bir yandan bayram hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da sevdikleriyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. - AĞRI
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