Patrikler Gökçeada\'da Bir Araya Geldi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İskenderiye Patriği Theodore, Arnavutluk Başpiskoposu Loannis, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette karşılıklı anlayış ve birlikte yaşama kültürünün önemi vurgulandı. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'nın, köklü tarihi ve çok kültürlü yapısıyla Türkiye'nin kültürel zenginliğinin müstesna bir parçası olduğu; devletin sağladığı huzur ve güven ortamında bu değerlerin korunarak geleceğe taşınmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Kaymakam Osman Acar, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.