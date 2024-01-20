 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
PAÜ Matematik Bölümü'nden Emekli Dr. Şahin Ceran'a Veda Töreni - Son Dakika
Üye Girişi

PAÜ Matematik Bölümü'nden Emekli Dr. Şahin Ceran'a Veda Töreni

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Fakültesi'nden emekli olan Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran için veda töreni düzenlendi. Törene akademisyenler ve öğretim üyeleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska, Ceran'ın fakültenin ilk emekli öğretim üyesi olduğunu vurguladı.

PAÜ Matematik Bölümü\'nden Emekli Dr. Şahin Ceran\'a Veda Töreni
20.01.2024 - 09:24,  Güncelleme: 09:27
Abone Ol

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Fakültesi'nden ilk emekli olan Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran için veda töreni düzenledi.

Törene Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska başta olmak üzere Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aşçı, matematik bölümü öğretim üyeleri ile farklı bölümlerden akademisyenler katıldılar. Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen törenle emeklilik yaşamına adım atan Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran'a Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan PAÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aşçı, aynı zamanda ders aldığı hocalarından olduğunu ifade ettiği Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran ile ilgili öğrencilik hatıralarından örnekler anlattı. Törende kısa bir konuşma yapan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran'ın Fen Fakültesi'nin ilk emekli öğretim üyesi oluşuna dikkat çekerek, fakülteyle iletişimini her zaman devam ettirmesini temenni ettiğini ifade etti.

Emekli öğretim üyesi için hazırlanan, fotoğrafların yer aldığı slayt gösterisinin ardından törende bulunan akademisyenler, emekli Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran'a ilişkin hatıralarını karşılıklı sohbet ortamında paylaştı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yakup Kaska, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel PAÜ Matematik Bölümü'nden Emekli Dr. Şahin Ceran'a Veda Töreni - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:52:27. #1.12#
SON DAKİKA: PAÜ Matematik Bölümü'nden Emekli Dr. Şahin Ceran'a Veda Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement