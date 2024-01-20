PAÜ Matematik Bölümü\'nden Emekli Dr. Şahin Ceran\'a Veda Töreni

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Fakültesi'nden ilk emekli olan Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran için veda töreni düzenledi.

Törene Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska başta olmak üzere Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aşçı, matematik bölümü öğretim üyeleri ile farklı bölümlerden akademisyenler katıldılar. Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen törenle emeklilik yaşamına adım atan Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran'a Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan PAÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aşçı, aynı zamanda ders aldığı hocalarından olduğunu ifade ettiği Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran ile ilgili öğrencilik hatıralarından örnekler anlattı. Törende kısa bir konuşma yapan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran'ın Fen Fakültesi'nin ilk emekli öğretim üyesi oluşuna dikkat çekerek, fakülteyle iletişimini her zaman devam ettirmesini temenni ettiğini ifade etti.

Emekli öğretim üyesi için hazırlanan, fotoğrafların yer aldığı slayt gösterisinin ardından törende bulunan akademisyenler, emekli Dr. Öğr. Üyesi Şahin Ceran'a ilişkin hatıralarını karşılıklı sohbet ortamında paylaştı. - DENİZLİ