Paylaşımlı Bisiklet Sistemi 30 Bisiklet 4 İstasyon ile Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Paylaşımlı Bisiklet Sistemi 30 Bisiklet 4 İstasyon ile Hizmet Veriyor

17.08.2022 13:57
Paylaşımlı Bisiklet Sistemi 30 Bisiklet 4 İstasyon ile Hizmet Veriyor

Tepebaşı Belediyesi’nin birinci nesil Remourban projesi kapsamında hazırlanan ve Türkiye’de ilk defa akıllı ve elektrikli modellerin 2018’den itibaren kullanıldığı ‘Paylaşımlı Bisiklet Sistemi’ ESPEDAL, kent halkına bisiklet hizmeti vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin birinci nesil Remourban projesi kapsamında hazırlanan ve Türkiye'de ilk defa akıllı ve elektrikli modellerin 2018'den itibaren kullanıldığı 'Paylaşımlı Bisiklet Sistemi' ESPEDAL, kent halkına bisiklet hizmeti vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Türkiye'deki ilk ve tek akıllı şehir projesi Remourban kapsamında 2018 yılında kent halkının kullanımına sunulan, yine Türkiye'de ilk defa akıllı ve elektrikli modellerin yer aldığı 'Paylaşımlı Bisiklet Sistemi' ESPEDAL ile Eskişehirlilere sağlıklı ve alternatif bir ulaşım modeli sağlanıyor. Bu sistemle 30 elektrikli ve akıllı bisiklet hizmet veriyor.

ESPEDAL mobil uygulaması ile sisteme üye olma, kiralama, bisikletlerin ve istasyonların harita üzerinde görüntülenmesi, bakiye yükleme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Ücretsiz şekilde üye olunan ESPEDAL ile bisikletler saatlik 2 TL ücret karşılığında kullanılabiliyor.

Bisikletlere, Tepebaşı Belediyesi Ana Hizmet Binası, Melih Savaş Yaşam Köyü, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı (Espark AVM önü) ve Güllük Mahalle Muhtarlığı önünde bulunan istasyonlardan ulaşılabilir ve ESPEDAL hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi'ne 4444426 numaralı hatla iletişime geçebilir.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Paylaşımlı Bisiklet Sistemi 30 Bisiklet 4 İstasyon ile Hizmet Veriyor - Son Dakika

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