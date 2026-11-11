Pazar'da Rize-Artvin Havalimanı bahçesinde öğrenciler ve protokolle fidan dikildi - Son Dakika
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Pazar'da Rize-Artvin Havalimanı bahçesinde öğrenciler ve protokolle fidan dikildi

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Pazar\'da Rize-Artvin Havalimanı bahçesinde öğrenciler ve protokolle fidan dikildi
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Pazar ilçesinde Rize-Artvin Havalimanı bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve ilçe protokolü fidan dikti. Dikim alanında yaklaşık 100 kestane ve ıhlamur toprakla buluştu; 40 hektar sahada 50 bine yakın fidanın 2026 yılı içinde dikildiği belirtildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilkokul öğrencileri ve ilçe protokolünün katılımıyla Rize-Artvin Havalimanı bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Pazar ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Rize-Artvin Havalimanı bahçesinde tören düzenlendi. Törene Pazar Kaymakamı Hamza İnam, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Yüzbaşı Murat Demirbaş, Pazar Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Yıldırım, Pazar Orman İşletme Müdürü Mehmet Kanal, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, öğrenciler ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikiminin ardından sona erdi.

ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI YAPILACAK

Pazar Orman İşletme Müdürü Mehmet Kanal, yaptığı açıklamada, "Dikim alanımızda yaklaşık 100 adet kestane ve ıhlamurumuz toprakla buluştu. Bunun yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğümüzce yaklaşık 40 hektar sahada, 50 bine yakın fidanımız 2026 yılı içerisinde başta kestane ve ıhlamur olmak üzere toprakla buluşturuldu. Bu sayede yöremizde yavaş yavaş kaybolan kestanenin yeniden doğaya kazandırılması, özellikle arıcılık faaliyetinde bulunan vatandaşlarımıza destek sağlamak amacıyla etkinliklerimiz devam ediyor. Talep olması halinde vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtımları da gerçekleştirilecek olup etkinliğimizin öncelikle Pazar'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

HABER KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/PAZAR (Rize)

Kaynak: DHA
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