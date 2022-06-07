Pazar tezgahındaki ilekler, vatandaşların dikkatini çekiyor - Son Dakika
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Pazar tezgahındaki ilekler, vatandaşların dikkatini çekiyor

07.06.2022 14:37
Pazar tezgahındaki ilekler, vatandaşların dikkatini çekiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan semt pazarında Raziye-Muharrem Ay çiftinin talep üzerine tezgahına koyduğu ileklere bakan bir daha bakıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan semt pazarında Raziye-Muharrem Ay çiftinin talep üzerine tezgahına koyduğu ileklere bakan bir daha bakıyor. Tezgahlarda çok sık görülmeyen ilekleri gören bazı vatandaşlar merakından tezgaha geliyor, bazı vatandaşlar ise her yerde aradıkları ilekleri alarak reçelini yapıyor.

Efeler ilçesinin kırsal Dağeymiri Mahallesi'nde yaşayan ve 30 yıldır kendi ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlayan Raziye - Muharrem Ay çifti, organik ürünlerinin yanı sıra ilek satışlarıyla da vatandaşların dikkatini çekiyor. Pazar tezgahında yerini alan ilekler ise kilosu 10 TL'den satışa sunuluyor. Bahçelerinde ürettikleri ürünleri pazara getirdiklerini ifade eden Muharrem Ay; "Tezgahımızdaki bütün ürünler organik. Kendi ürünümüz. Kekik yağı ve suyu yapıyoruz, üzüm sirkesi yapıyoruz. kantaron yağı, kırmızı biber, salça, pul biber hepsini kendimiz yapıp burada satıyoruz" dedi.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da, ilekleme dönemi başladı. Genellikle ilekler incir ağaçlarını sineklendirmek ve kaliteli incir elde etmek için satın alınırken, bazı vatandaşlar da ilek reçeli yapmak için tercih ediyor. Gelen talepler doğrultusunda küçük ilekleri satmaya başladığını ifade eden üretici Raziye Ay; "Bu küçük ilekleri genelde reçel yapmak için alıyorlar. Biz normalde bu küçük ilekleri hep ayıklar sebzelerin içine dökerdik. Bir keresinde soran oldu getirdim. O günden sonra talep artmaya başladı. İleklerin kaynatıp, acı suyunu aldıktan sonra kabuğunu soyarak şerbet içerisinde bekletiyorlar ve reçele dönüştürüyorlarmış. Biz de talep olunca getirip satmaya başladık. Normalde büyük ilek satışları olur zaten pazarlarda. Çünkü bu ilekler incir ağaçlarına asılıyor ve sinek çıkarıyor. Tabi bunlar biraz daha küçük. O olgunlaşıyor ve tepesinden sinek çıkarıyor ve bunu incir ağacına astığın zaman yemişler ballanıyor. Biz de asıyoruz ama şuan daha yeni fidanların ileklerini de getirip satıyoruz. İlekleme dönemi aşağı kesimlerde başladı. Bizim Dağemiri Köyü tarafından yüksek kesimlerde daha başlamadı. Bizim oralarda anca başlıyacak" dedi.

Küçük ilekleri bilmeyen bazı vatandaşların da merak ederek tezgaha geldikleri ifade eden Ay, "Tezgahta zaten küçük ilekleri gören vatandaşlar merak edip soruyor, dikkat çekiyor. Alıp reçel yapıyorlar. Seveni de çokmuş, biz de talebi karşılıyoruz. Bugün sabah da pazara gelmeden isteyenler var diye topladım ve buraya getirdim. Kilosunu da piyasaya uygun şekilde 10 TL'den satıyoruz. Çok şükür işlerimiz güzel. Zaten tüm ürünlerimiz organik. Kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünleri satıyoruz" dedi. - AYDIN

Pazar tezgahındaki ilekler, vatandaşların dikkatini çekiyor
Pazar tezgahındaki ilekler, vatandaşların dikkatini çekiyor
Pazar tezgahındaki ilekler, vatandaşların dikkatini çekiyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazar tezgahındaki ilekler, vatandaşların dikkatini çekiyor - Son Dakika

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