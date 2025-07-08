Pazarcık'ta Hakim ve Savcılara Veda Programı - Son Dakika
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Pazarcık'ta Hakim ve Savcılara Veda Programı

Pazarcık\'ta Hakim ve Savcılara Veda Programı
08.07.2025 17:52
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Pazarcık'ta tayin olan hakim ve savcılara onuruna düzenlenen veda programında plaket takdim edildi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede görev yaparken 2025 yılı Adli Yargı Ana Kararnamesi ile tayinleri çıkan hakim ve savcılar onuruna vefa programı düzenlendi.

Kahramanmaraş Pazarcık Adliyesinde görev yaparken farklı yerlere atanan hakim ve cumhuriyet savcıları için veda programı düzenlendi. Törende konuşan Başsavcı Gürkan Özkaynak "Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir der Tolstoy. Buralarda güzel eserler bıraktınız. Gitttiğiniz yerlerde de muhteşem hikayelerin kahramanları olmanızı dilerim" diyerek ayrılan hakim ve savcılara teşekkür etti.

Pazarcık'ta yapılan programa Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, hakimler, savcılar, adliye personelleri ve aileler de katıldı. Programda tayin olan hakim ve savcılara plaket takdim edildi. Törende konuşma yapan Pazarcık Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak, 6 Şubat depremleri hatırlatarak, "Feryatların, figanların dindirilmesinde, acıların paylaşılmasında, gözyaşlarının durmasında en tezahürü beklenen varlık adalettir. Mağdurlar, mazlumlar hatta failler bile adaleti beklediler o kara Şubat gecesinde. Necip milletimiz, büyük devletimiz o sese kulak vererek bizleri bu makamlara memur kıldılar" dedi.

Başsavcı Özkaynak, yakın zamanda temeli atılacak olan Pazarcık Adliye Lojmanları'nın müjdesini de verdi. Özkaynak, "2025 yılı içinde Pazarcık Adliyesi hakim ve cumhuriyet savcılarına tahsis edilmek üzere 20 konutluk lojmanın temeli atılacak. Desteklerini her daim hissettiğimiz Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a, Bakan Yardımcımız Sayın Ramazan Can'a, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcımız Sn. Ramazan Murat Tiryaki'ye, projemizi hayata geçirmede yoğun emekler veren Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımıza ve Strateji Geliştirme Başkanlığımıza şükranlarımı arz ederim" dedi.

Kararname kapsamında Pazarcık Adliyesinden ayrılan isimler şöyle:

"Cumhuriyet Savcısı Alper Keleş,Cumhuriyet Savcısı Ali Çakmak, Hakim Zehra Eryiğit, Hakim Gürcihan Üstünsoy, Hakim Hazal Altıparmak, Hakim İsmail Çağlar, Hakim Süleyman Altıparmak, Hakim Faruk Emin." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazarcık'ta Hakim ve Savcılara Veda Programı - Son Dakika

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