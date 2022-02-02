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Pazartesi Pazarına yeni formül - Son Dakika

Pazartesi Pazarına yeni formül

02.02.2022 15:30
Pazartesi Pazarına yeni formül

İnegöl Belediyesi, Pazartesi Pazarı bölgesini rahatlatacak formülü buldu.

İnegöl Belediyesi, Pazartesi Pazarı bölgesini rahatlatacak formülü buldu. Belediye Başkanı Alper Taban, bölgede 6 maddeyle yapılacak düzenlemelerin kısa süre içerisinde başlayacağı açıklandı. Yeni düzenlemeyle özellikle Pazar kurulan günlerde yaşanan yoğunluğun giderilmesi hedefleniyor.

Pazartesi Pazarı bölgesi için yeni formül üreten İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde bölgede yapılan çalışma ile 6 maddelik düzenleme planı hazırlandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin en yoğun bölgelerinden biri olan pazar bölgesi için geniş kapsamlı bir düzenleme yapılacağını duyurdu. Başkan Taban, 6 madde ile yapılacak değişimi şöyle açıkladı: "Mahmudiye Mahallesinde kurulan Pazartesi Pazarımızın trafik sorunu için birtakım çalışmalar yapıldı. Hazırlık aşamasında her kesimi düşünerek kimseye zarar vermeyecek bir uygulamanın hayata geçirilmesine dikkat ettik. 6 madde belirledik. Öncelikle en fazla sıkışıklığın yaşandığı Sanayi Caddesi, yapılacak çalışma ile 2 metre ila 3 metre arasında genişletilerek trafiğin daha rahat akması sağlanacak. İkinci adım olarak Ertuğrulgazi Caddesi Ağaç İşleri Kavşağındaki akıllı kavşak uygulaması ile eş zamanlı olarak, Sanayi Caddesi Osmanbey Caddesinden Ertuğrulgazi istikametine doğru tek yön yapılacak. Bu sayede pazar önü trafiğin daha rahat akması sağlanacak. Üçüncü adımda Pazarımızın yan sokağı Tetik Sokakta Sanayi Caddesinden giriş istikameti yönüne tek yön uygulaması planlanıyor. Bu şekilde Tetik Sokaktaki trafik sıkışması da çözümlenmiş olacak. Dördüncü adımda pazarımızın arka tuhafiye pazarı kısmında yapılacak düzenlemelerle yaklaşık 400 metrekare alan kazanılması, bu alanın da otopark olarak düzenlenmesi yer alıyor. Beşinci adımda Pazar çevresi müşteri otoparklarına ve yeni yapılacak otoparka pazarcı araçlarının park etmesi engellenerek sürekli parklanma yapılması önlenecek. Otoparkları vatandaşın kullanması sağlanacak. Pazar çevresinde uygunsuz parklanmalar konusunda denetimler aksatılmaksızın devam edecek ve trafik akışı belli bir disiplinle sağlanmış olacak." dedi. - BURSA

Pazartesi Pazarına yeni formül

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İnegöl Belediyesi, Alper Taban, Pazartesi, formül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazartesi Pazarına yeni formül - Son Dakika


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