 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pazaryeri Belediye Başkanı, kadınlarla birlikte Konya gezisine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pazaryeri Belediye Başkanı, kadınlarla birlikte Konya gezisine katıldı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 250 kadınla birlikte Konya'ya kültür gezisi düzenledi. Gezi kapsamında Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi, Alaaddin Tepesi, Kelebek Vadisi ve Şems-i Tebrizi Türbesi ziyaret edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı, kadınlarla birlikte Konya gezisine katıldı
12.12.2023 - 10:33,
Abone Ol

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınlarla birlikte Konya gezisine katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, sosyal ve kültür etkinleri kapsamında 250 kadınla birlikte Konya'ya kültür gezisi düzenledi. Kültür gezisinde Konya Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'ndaki Şeb-i Arus Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine katıldılar. Pazaryerili kadınların Konya'daki gezisi, Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi, Alaaddin Tepesi, Kelebek Vadisi ve Şems-i Tebrizi Türbesi gezildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Mevlana, Konya, Etkinlikler, Kültür, Yerel Haberler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazaryeri Belediye Başkanı, kadınlarla birlikte Konya gezisine katıldı - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:14:04. #1.12#
SON DAKİKA: Pazaryeri Belediye Başkanı, kadınlarla birlikte Konya gezisine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement