Pazaryeri Belediye Başkanı Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, son dönemlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, son dönemlerde ilçeye gelen yabancı satıcılara karşı vatandaşları alışveriş yapmamaları ve iban numaralarına para göndermemeleri için uyarıda bulundu.
Başkan Tekin, artan dolandırıcılık olaylarına karşı yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim ilçeye dışarıdan gelen yabancılardan sakın alışveriş yapmayın. İbanlarına para göndermeyin. Gördüğünüz an bizlere ve polise bilgi vermenizi önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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